Багдад, , 13:08 — REGNUM Глава правительства Ирака Мустафа аль-Каземи выступил с официальным заявлением по ситуации в Иракском Курдистане, где проходит военная операция армии Турции. Об этом 19 апреля сообщает информационное агентство Shafaq со ссылкой на заявление пресс-службы премьер-министра.

Армия Ирака Tasnimnews.com

По словам аль-Каземи, действия Турции нарушают границы Ирака и подрывают основы независимости страны. Премьер-министр страны добавил, что Ирак в дальнейшем будет препятствовать любым подобным действиям.

«Мы отказываемся превращать наши земли в арену для сведения счетов с другими. Мы с большой тревогой следим за турецкими военными операциями у границ Ирака и в Курдистане. Частые операции без согласования с иракскими федеральными властями неприемлемы», — заявил аль-Каземи.