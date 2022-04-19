Москва, 19 апреля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Полуостров Крым был принят под защиту Российской империи 239 лет назад. Об этом 19 апреля сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Шойгу, министр обороны

На заседании коллегии министерства Шойгу напомнил, что Крым был принят под защиту по просьбе жителей.

«Сегодня в соответствии с федеральным законодательством отмечается День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, — сказал глава ведомства. — 239 лет назад Екатерина II по просьбе жителей Крыма, страдавших от войн, приняла полуостров под защиту Российского государства».

Как сообщало ИА REGNUM, Северный флот получит усиление — свыше 500 единиц современного вооружения.