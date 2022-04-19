Москва, 19 апреля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В Сети появился дублированный трейлер мультфильма «Где Анна Франк». Об этом пишет Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика» 19 апреля.

Кадр из трейлера «Где Анна Франк»

Мультфильм является экранизацией одноимённого комикса Ари Фольмана, в котором рассказывается о героине Китти, попавшей из дневника школьницы Анны Франк в реальный мир. Премьера экранизации в России намечена на 5 мая 2022 года.

Напомним, что впервые «Где Анна Франк» был показан в рамках Каннского кинофестиваля в 2021 году. В том же году состоялась премьера мультфильма в большинстве стран мира.