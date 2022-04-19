Челябинск, 19 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Об этом пишут СМИ.

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По данным 74. ru, преступление совершили подростки. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей.

В областном управлении СКР заявили журналистам, что проводят расследование. Подробности произошедшего ведомство пока не раскрывает.