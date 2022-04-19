Москва, 19 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Не исключено, что в обозримом будущем рубль будет укрепляться. Об этом 19 апреля сообщил экономист Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По словам эксперта, возобновление продажи банками наличной валюты населению показало, что высокого спроса на доллары и евро нет. Связано это с тем, что российская валюта успела значительно укрепиться после непродолжительного падения.

«Сработало укрепление рубля. Это укрепление рубля нейтрализовало панические настроения, которые были бы, если бы мы наблюдали курс иного характера. Если бы был такой курс, люди проявляли бы повышенный интерес к покупке валюты. Но потребитель почувствовал подвох, а не укрепится ли рубль дальше, раз разрешили покупать наличную валюту. Тем более, что цена на нефть прошла самую трудную ситуацию после решения США о продаже нефти из резервов. То есть она будет дорожать дальше, и рубль может укрепляться», — сказал Колташов.