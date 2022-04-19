Москва, 19 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Госдуме может быть создана парламентская комиссия по расследованию неонацистских преступлений на Украине. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, с таким предложением выступил депутат Госдумы от СРЗП Дмитрий Гусев.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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Предложение нашло поддержку спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Поэтому давайте исходить из того, что предложение это правильное, независимо от того, от какой фракции звучит. Привлечь к ответственности военных преступников, которые сегодня находятся на Украине и своими действиями терроризируют весь мир. Об этом речь идет. Значит, у нас есть комиссия по вмешательству внутреннему, а здесь о другом. Поэтому давайте подумаем, но Гусев в этой части прав», — сказал Володин.

Комиссия, по его мнению, должна изучить происходящие нарушения прав людей, гибель людей на Украине.

«Проинформировать страны, парламенты, все это придать гласности. Вот это правильно. Собрать материал для трибунала и их привлечь за это. И за те действия, которые и в отношении вас они предпринимают. Вот так задачу надо ставить», — заявил спикер Госдумы.