Грозный, 19 апреля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Российские войска до конца дня 19 апреля уничтожат украинские националистические бандформирования и освободят завод «Азовсталь». Об этом в своём телеграм-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира, стабильности в украинской республике. Сегодня мы с помощью Всевышнего добьём бандеровцев в Мариуполе и заберём полностью «Азовсталь», — сказал Кадыров в голосовом сообщении.

По его словам, из остальных населённых пунктов «укропы» сами бегут»: «Так что сегодня-завтра, недолго осталось шайтанам».