Париж, 19 апреля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Настоятель прихода Сен-Серафин-де-Саров, небольшой русской православной церкви в Париже, уничтоженной пожаром, заявил во вторник, 19 апреля, что молящиеся не оставляли зажженными свечи, что могли привезти к пожару, сообщает Le Figaro.

Patriarchia.ru В церкви

Ранее во французской полиции заявили, что «верующие установили ткани и зажгли свечи, а затем покинули здание».

По словам настоятеля, церковь в 15-м округе столицы Франции «открыта членам прихода, отвечающим за обслуживание».

«Свечи зажигаются за несколько минут до начала богослужения, но пожар вспыхнул около 16:00, примерно за два часа до назначенного времени богослужения», — отметил протоиерей Николай Црнокрак, добавив, «невозможно, чтобы свечи были оставлены зажженными и без присмотра».

По словам источника в полиции, «тезис о случайности в настоящее время предпочтительнее». Пожарные обратились в лабораторию главного управления полиции для выяснения причин возгорания. С начала февраля несколько мест, связанных с Россией, подверглись актам вандализма во Франции.