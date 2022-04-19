Стамбул, Турция, 19 апреля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Российская теннисистка Камила Рахимова проиграла представительнице Румынии Соране Кырсте в первом круге турнира в Стамбуле (Турция). Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 1:6, 4:6.

Теннис

Рахимова ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, три ошибки на подаче и 7 из 15 брейков.

Во втором турнира Кырстя сыграет с победительницей матча Ипек Оз (Турция) — Аранча Рус (Нидерланды).