* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 19 апреля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Источники в афганской провинции Балх сообщают, что разведка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мазари-Шарифе арестовала Муджибуддина Биабангарда, бывшего армейского коммандос, пишет газета «8 Собх».

Pixabay.com Арест

По словам собеседников, Муджибуддин был задержан разведкой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возле своего дома и закован в наручники, однако неизвестно, куда он был увезён.

Муджибуддин служил в бригаде коммандос бывшей афганской армии, расквартированной в Мазари-Шарифе.