Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM Безработный житель Санкт-Петербурга прострелил ногу мужчине, приняв его за закладчика наркотиков, сообщили 19 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пистолет

Инцидент произошел вечером 18 апреля в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Как сообщил полиции пострадавший, 25-летний неработающий житель Тюмени, около 20:50 мск у дома 11 по улице Ижорская неизвестный мужчина на автомобиле BMW выстрелил ему в ногу.

«Спустя пять минут на место происшествия прибыл наряд полиции. Сотрудникам раненый пояснил, что причина конфликта в том, что водитель иномарки принял его за закладчика наркотиков и четыре раза выстрелил из травматического пистолета», — рассказали в Главке МВД.

Потерпевший, в состоянии средней степени тяжести, госпитализирован в больницу. В тот же вечер у дома 11 по Ижорской улице по «горячим следам» был задержан стрелок. Им оказался 39-летний безработный.

«В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — подытожили в полиции.