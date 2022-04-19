Шойгу заявил об усилении Северного флота из-за угроз в Европе
Москва, 19 апреля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Северный флот получит усиление, сообщил 19 апреля министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
Mil.ru
Сергей Шойгу
По словам министра, в условиях резкого возрастания напряженности и угроз в Европе Северный флот получит свыше 500 единиц современного вооружения, сказал Шойгу.
Также глава ведомства отметил, что Вооружённые силы РФ последовательно выполняют план освобождения от националистов республик Донбасса.