Кабул, 19 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Список, опубликованный больницей Мохаммада Али Джинны в западной части Кабула, показывает, что только в школе Абдул Рахима Шахида 22 человека были убиты и ранены в результате взрывов, прогремевших 19 апреля. Об этом сообщает газета «8 Собх».

James McCauley Взрыв

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Личности четырёх жертв из этого списка пока не установлены.

Одной из жертв является студент, который уехал в Иран после падения предыдущего правительства и вернулся домой всего четыре дня назад.

Число жертв сегодняшних взрывов на западе Кабула ежеминутно меняется.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.