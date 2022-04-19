Грозный, 19 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о намерении российских военнослужащих освободить Мариуполь полностью за «сегодня-завтра». Он анонсировал наступление на завод «Азовсталь», на территории которого в течение долгого времени укрепились и ведут военные действия боевики и нацисты.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира, стабильности на Украине, что сегодня с помощью всевышнего мы добьем бандеровцев в Мариуполе и заберем полностью завод «Азовсталь». А из остальных населенных пунктов сами бегут «укропы». Так что, сегодня-завтра — недолго осталось шайтанам. А после дальше продолжим ловить их в Киеве, Харькове, где бы они ни были, за ними пойдем туда», — заявил в своем аудиосообщении в Telegram-канале чеченский лидер.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на заводе «Азовсталь» бандеровцы и украинские неонацисты удерживают мирных граждан, прикрываясь ими как живым щитом.

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