Новочеркасск, Ростовская область, 19 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне донские казаки отправятся в конный поход по местам боевой славы в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 апреля.

Don-kazak.ru Вручение кисетов казакам-конникам

Конный поход стартует 6 мая на площади Ермака в центре казачьей столице — Новочеркасске. Здесь состоится молебен о павших на полях сражений бойцах Красной армии. В честь 77-летия Великой Победы казаки пройдут конным маршем по историческим и памятным местам.

«В переходе примут участие 40 дружинников конных подразделений Всевеликого войска Донского от конных взводов Азовского, Белокалитвинского, Миллеровского и Октябрьского районов, а также Константиновского конного центра», — уточнил заместитель донского губернатора Михаил Корнеев.

По его словам, в митингах и церемониях возложения цветов примут участие ветераны, кадеты, почетные жители Новочеркасска.