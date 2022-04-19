Москва, , 12:51 — REGNUM Изучение истории с первого класса будет способствовать более глубокому изучению истории своей страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«(Решение) позволит больше часов на это выделить, но и формирование мировоззрения ребенка будет идти, начиная с первого класса. Понятно: как будут преподавать, что будут преподавать, необходимо будет обсуждать… Давайте приглашать министра и тех, кто будет этими вопросами заниматься. Нам небезразлично», — сказал Володин.

Он напомнил, что депутаты Госдумы «говорили о необходимости более глубокого знания истории своей страны».

Решение об изучении истории с первого класса школы принято главой Минпросвящения Сергеем Кравцовым после обращения Госдумы. Володин обратил внимание на то, что Великая Отечественная война изучается в школах в 10−11 классах, когда школьники готовятся к ЕГЭ.

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