Москва, 19 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В настоящее время в России банковские депозиты остаются одним из наиболее стабильных инструментов сохранения сбережений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» РАНХиГС Юрий Юденков.

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«Депозиты являются одним из наиболее стабильных инструментов сохранения сбережений. В сложившейся ситуации вложение в ценные бумаги компаний выглядит менее привлекательным, хотя инвестирование в государственные ценные бумаги все еще может быть выгодным, – сказал Юденков. – Тем людям, которые вложили деньги по договорам со ставкой 17% и выше, лучше оставить эти средства в банках. Обязательно стоит проверить договор вкладчика и банка: если там нет оговорки о том, что в случае снижения ключевой ставки банк оставляет за собой возможность снижения ставки по вкладам, то забирать деньги особого смысла нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, многие граждане РФ уже перевели свои сбережения во вклады в юанях.