19 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В Южной Корее обсудили скандал с участием кандидата на пост министра здравоохранения

Валерий Ходячий, , 15:32 — REGNUM В Южной Корее растут подозрения подозрения в том, что у кандидата на пост министра здравоохранения и соцобеспечения Чон Хо Ёна не всё чисто в семье.

Георгиос Якобидес. Любимое дитя (фрагмент)

Согласно опубликованным данным, представители Демократической партии «Тобуро» обвинили дочь кандидата в министры в том, что она, возможно, не совсем честно сдала экзамен в медицинскую школу в университете Кёнбук в 2017 году. Данное утверждение построено на том, что в комиссии, которая поставила девушке высший балл, были люди, имевшие связи с Чон Хо Ёном.

Кроме того, вызывает подозрение медосвидетельствование в армию сына будущего министра, которому, якобы из-за болезни позвоночника, были противопоказаны физические нагрузки, что, как предполагается, оказалось ложью.

В связи с этим скандалом внутри оппозиционной партии «Сила народа» обеспокоены ухудшением общественных настроений.

«Кандидат Чон должен уйти в отставку ради избранного президента Юн Сок Ёля», — говорят некоторые представители партии «Сила народа».

Сообщается, что данная ситуация очень напоминает историю с бывшим министром юстиции Чо Гуком, который был вынужден покинуть свой пост из-за обвинений в том, что его дочь поступила в университет нечестным путем.

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«Если избранный президент Юн не применит к себе и своим помощникам те же стандарты, которые он применял в отношении экс-министра юстиций Чо Гука, народу придется судить их самостоятельно», — сообщил замглавы Демократической партии «Тобуро» Пак Чи Хён.

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«Нет на свете «чистых» людей», — отмечает sky9***.

«Откос от армии — типичный пример отцовской заботы, не так ли?» — интересуется mgg0***.

«Разве это лучший претендент на должность? А без этого человека минздрав сможет работать?» — вопрошает capi***.

Корпус университета Кёнбук Marcopolis

«Демократы только на словах призывают бороться за справедливость. На деле же они выпускают законы, которые улучшают жизнь только привилегированной части общества, а также заботятся только о своих карманах», — пишет ki98***.

«Это смешно! Арестуйте его!» — призывает blko***.

«Мне кажется, демократы утратили право кого-либо критиковать», — считает tpqh***.

«Необходимо расследовать это дело, и как можно скорее», — требует mook***.

«Не уподобляйтесь демократам!» — призывает zeus***.

«Юн даже не вступил в должность, а уже ничего хорошего не происходит», — отмечает ello***.

«Сомневаюсь, что дело дойдет до честного и тщательного расследования», — сомневается jdng***.

«Я искренне прошу влиятельных людей защитить справедливость. Не совершайте противозаконных действий!» — просит eups***.

«Широкой публике трудно поверить в то, что он может быть невиновен», — отмечает ywdo***.

«Закон есть закон. Перед ним все равны», — пишет kia2***.

«Не стоит оправдывать негодяев!» — считает kill***.

«Чем занимаются студенты вуза? Разве они не должны кричать и требовать справедливости?» — недоумевает onet***.