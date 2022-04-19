Иволгинский район, Бурятия, , 12:49 — REGNUM В Бурятии вынесен приговор по делу о строительство некачественного жилья для детей-сирот. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, на скамье подсудимых оказались пять человек.

По данным следствия, в 2015 году минстрой республики запланировал формирование специализированного жилищного фонда для сирот. После этого один из фигурантов, предприниматель Сергей Домшоев для хищения бюджетных средств построил 254 жилых помещения.

Дома были максимально удешевлены, в связи с чем они имели критические дефекты, которые не позволяли использовать их для проживания. Тем не менее, замминистра строительства Сергей Рыбальченко подписал акты приёмки строений, после чего Домшоеву перечислили 200 млн рублей.

«Глава администрации МО «Иволгинский район» Дымбрылов и должностные лица муниципального образования Иванов и Мижитов обеспечили выдачу разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию в отношении незаконно построенных помещений», — отметили в управлении.

По итогам слушаний Рыбальченко с Бимбой Дымбрыловым и Булатом Ивановым были признаны виновными в халатности, Зоригто Мижитов — в превышении полномочий, а Домшоев — в мошенничестве. Последний приговорён к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима, Мижитов - к трём годам колонии.

«Рыбальченко и Дымбрылов приговорены к штрафу в размере 100 тысяч рублей, Иванов – 210 тысяч рублей, от отбывания наказания они освобождены в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — добавили в ведомстве.

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