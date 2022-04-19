Краснодар, 19 апреля 2022, 12:48 — REGNUM В Краснодарском крае в ковидные стационары за сутки поступили 90 пациентов, данные на 19 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус. Накануне, 18 апреля, были госпитализированы 64 пациента.
За последние сутки на Кубани подтвердили 56 случаев заболевания COVID-19, это на 114 случаев меньше, чем накануне.
На 19 апреля в коронавирусных стационарах остаются 1 056 человек, в тяжелом состоянии на ИВЛ 49 жителя, на ЭКМО – один.
С начала пандемии на территории Кубани положительные результаты тестов на коронавирус получили 256 239 человек, признаны выздоровевшими 243 246 человек. Жертвами коронавирусной инфекции за весь период стали 10 803 человека.