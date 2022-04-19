Краснодар, , 12:48 — REGNUM В Краснодарском крае в ковидные стационары за сутки поступили 90 пациентов, данные на 19 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус. Накануне, 18 апреля, были госпитализированы 64 пациента.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние сутки на Кубани подтвердили 56 случаев заболевания COVID-19, это на 114 случаев меньше, чем накануне.

«Среди зараженных 38 женщин и 18 мужчин. В том числе, четыре ребенка. Возраст пациентов – от 4 до 92 лет», — уточнили в региональном оперативном штабе.

На 19 апреля в коронавирусных стационарах остаются 1 056 человек, в тяжелом состоянии на ИВЛ 49 жителя, на ЭКМО – один.

С начала пандемии на территории Кубани положительные результаты тестов на коронавирус получили 256 239 человек, признаны выздоровевшими 243 246 человек. Жертвами коронавирусной инфекции за весь период стали 10 803 человека.