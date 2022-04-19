Краснодар, 19 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в ковидные стационары за сутки поступили 90 пациентов, данные на 19 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус. Накануне, 18 апреля, были госпитализированы 64 пациента.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За последние сутки на Кубани подтвердили 56 случаев заболевания COVID-19, это на 114 случаев меньше, чем накануне.

«Среди зараженных 38 женщин и 18 мужчин. В том числе, четыре ребенка. Возраст пациентов – от 4 до 92 лет», — уточнили в региональном оперативном штабе.

На 19 апреля в коронавирусных стационарах остаются 1 056 человек, в тяжелом состоянии на ИВЛ 49 жителя, на ЭКМО – один.

С начала пандемии на территории Кубани положительные результаты тестов на коронавирус получили 256 239 человек, признаны выздоровевшими 243 246 человек. Жертвами коронавирусной инфекции за весь период стали 10 803 человека.