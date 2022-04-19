Москва, , 12:51 — REGNUM Два самых богатых депутата Государственной думы РФ от Белгородской области за 2021 год в разы увеличили свой заработок. Декларации опубликованы на сайте парламента.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Единоросс Андрей Скоч за 2021 год заработал свыше 608,3 млн рублей, годом ранее его доход превысил 427,4 млн рублей. Его однопартиец Валерий Скруг улучшил материальное положение в 2,7 раза – с 14,4 млн рублей в 2020 году до 39,5 млн рублей в 2022-м.

Член КПРФ Сергей Гаврилов задекларировал 5,75 млн рублей, новички Наталия Полуянова и Никита Румянцев, оба из «Единой России», заработали за год 3,3 млн рублей и 2,9 млн рублей соответственно.