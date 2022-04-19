Москва, 19 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Два самых богатых депутата Государственной думы РФ от Белгородской области за 2021 год в разы увеличили свой заработок. Декларации опубликованы на сайте парламента.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Единоросс Андрей Скоч за 2021 год заработал свыше 608,3 млн рублей, годом ранее его доход превысил 427,4 млн рублей. Его однопартиец Валерий Скруг улучшил материальное положение в 2,7 раза – с 14,4 млн рублей в 2020 году до 39,5 млн рублей в 2022-м.

Член КПРФ Сергей Гаврилов задекларировал 5,75 млн рублей, новички Наталия Полуянова и Никита Румянцев, оба из «Единой России», заработали за год 3,3 млн рублей и 2,9 млн рублей соответственно.