Пенза, 19 апреля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Пензе женщина 1940 года рождения пострадала от действий телефонного мошенника и перевела более 400 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Пензенской области.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

На телефон пенсионерки позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Якобы по карте женщины происходят подозрительные операции, перевод денег на «безопасный счет» позволит их сохранить. По указаниям злоумышленника женщина обналичила в банке сбережения. Через оператора связи по номеру договора она перевела 438 тыс. рублей на банковскую карту афериста, который после этого перестал выходить с ней на связь. Женщина обратилась в полицию, заявив, что о подобных способах мошенничества ей было известно.

ИА REGNUM напоминает, жителя Пензы подозревают в причастности к мошенничеству путем звонков от якобы родственников о совершенном ДТП.

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