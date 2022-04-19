Новосибирск, , 12:47 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 19 апреля, в стационары из-за коронавируса госпитализированы 675 пациентов, в том числе семь детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 154 новых носителя коронавируса. За это же время 366 человек выписаны с выздоровлением, скончались семь пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 254 848 случаев заражения коронавирусом, 247 588 пациентов полностью выздоровели, умерли 5564 человека, в реанимации находятся 104 человека, на ИВЛ – 16 пациентов.

В Новосибирской области сделано уже 4 299 966 тестов на коронавирус.