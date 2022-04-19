Новосибирск, 19 апреля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 19 апреля, в стационары из-за коронавируса госпитализированы 675 пациентов, в том числе семь детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 154 новых носителя коронавируса. За это же время 366 человек выписаны с выздоровлением, скончались семь пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 254 848 случаев заражения коронавирусом, 247 588 пациентов полностью выздоровели, умерли 5564 человека, в реанимации находятся 104 человека, на ИВЛ – 16 пациентов.

В Новосибирской области сделано уже 4 299 966 тестов на коронавирус.