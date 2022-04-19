Москва, 19 апреля 2022, 12:46 — REGNUM Руководство России готово поставлять Индии любое необходимое ей вооружение и продолжать сотрудничество в сфере военно-технического сотрудничества, заявил 19 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что России удалось решить большую часть возникших из-за введения западных санкций проблем в ряде сфер, имеющих стратегическое значение.
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