Москва, 19 апреля 2022, 12:46 — REGNUM Руководство России готово поставлять Индии любое необходимое ей вооружение и продолжать сотрудничество в сфере военно-технического сотрудничества, заявил 19 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров
Сергей Лавров
МИД России
«Что касается обороны, мы можем обеспечить Индию всем, чем она захочет. Что касается передачи технологий в области оборонного сотрудничества, то, по сути, сотрудничество России по сравнению со всеми другими партнерами Индии беспрецедентно», — сказал министр в интервью телеканалу India Today.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что России удалось решить большую часть возникших из-за введения западных санкций проблем в ряде сфер, имеющих стратегическое значение.

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