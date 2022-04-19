Москва, , 12:46 — REGNUM Руководство России готово поставлять Индии любое необходимое ей вооружение и продолжать сотрудничество в сфере военно-технического сотрудничества, заявил 19 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров МИД России

«Что касается обороны, мы можем обеспечить Индию всем, чем она захочет. Что касается передачи технологий в области оборонного сотрудничества, то, по сути, сотрудничество России по сравнению со всеми другими партнерами Индии беспрецедентно», — сказал министр в интервью телеканалу India Today.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что России удалось решить большую часть возникших из-за введения западных санкций проблем в ряде сфер, имеющих стратегическое значение.

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