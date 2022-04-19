Санкт-Петербург, 19 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в ходе заседания правительства города чиновники поделились планами по развитию малого и среднего бизнеса, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об этом рассказал 19 апреля председатель комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик.

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Комитет углубил диагностику, которая необходима малому и среднему бизнесу города. Ведомство даёт характеристику компаниям в сравнении с другими представителями той сферы, в которой они работают. Это позволяет бизнесменам прощупывать линии роста и развития.

«Мы хотим перейти на проектную основу с федеральными институтами развития, чтобы доращивать под них и под их возможности поддержку нашего малого и среднего бизнеса. Это касается в первую очередь технологичного бизнеса», — сказал чиновник.

В комитете по промышленной политике к работе также планируют привлекать федеральные акселераторы: за счёт передачи компаний этим площадкам для поддержки, получая затем цифровой след.

Петербург планирует сотрудничать и с маркетплейсами («Яндекс», «Сбер», Ozon, Wildberries). Кирилл Соловейчик отметил, что имеется в виду не только предоплата сервисов, которые они реализуют, но и предоставление различных услуг на период сопровождения малого и среднего бизнеса.

Напомним, Соловейчик отметил, что российские дизайнеры могут заполнить пустующие коммерческие помещения в торговых центрах Санкт-Петербурга взамен ушедших иностранных брендов.