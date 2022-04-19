Вашингтон, , 12:43 — REGNUM В сеть выложили новые скриншоты из новой игры серии Saints Row, которая должна будет перезагрузить франшизу. Об этом 18 апреля сообщает портал Wccftech.

Saints Row Скриншот с YouTube

Издание отмечает, что новы скриншоты дают понять: похоже, что новая Saints Row откажется от немного «мультяшного» подхода к графике, который имел место в предыдущих играх студии Volition. Утечку скриншотов допустил художник Тим Уоссон, он выложил их на портале ArtStation.

Позже Уоссон удалил изображения, но пользователи сети успели их сохранить. На скриншотах можно видеть пейзажи пустыни, они демонстрируют высокодетализированную графику и современные технологии освещения.

Ожидается, что релиз новой Saints Row, состоится 23 августа 2022 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК. Разработчики предложат игрокам сформировать банду, которая бросит вызов другим подобным группировкам вымышленного города Санто-Илесо.

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