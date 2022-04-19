Екатеринбург, , 13:12 — REGNUM Екатеринбуржцу, относящемуся к категории детей, оставшихся без попечения родителей, предоставили квартиру после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что в марте 2021 года свердловчанину отказали во включении в список граждан, имеющих право на получение жилья. В связи с этим прокуратура направила иск в суд.

Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал управление социальной политики №27 поставить молодого человека на учет для предоставления жилья. Свердловчанин уже получил однокомнатную квартиру.