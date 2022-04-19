Абакан, 19 апреля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту покушения на кражу оборудования для генерации криптовалюты (майнинга) возбуждено в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Уточняется, что дело возбуждено против одного из сотрудников территориального подразделения МВД России по Хакасии и 26-летнего жителя города Черногорска. В зависимости от роли каждого они обвиняются по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу в крупном размере»), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Материалы для возбуждения дела были представлены республиканскими УФСБ и ОСБ МВД.

По версии следствия, с декабря 2021 года по февраль 2022 года обвиняемый решил совершить кражу оборудования для майнинга, принадлежащего жителю Минусинского района Красноярского края. Полицейский знал, где оно находится. В сообщники он взял двух жителей Хакасии.

Действуя по плану, 16 апреля 2022 года соучастники прибыли к гаражу в деревне Кайбалы Алтайского района. Сорвав замок с двери, они проникли в гараж и попытались похитить оборудование на общую сумму 550 тысяч рублей.

Мужчинам не удалось довести преступный умысел до конца. Их задержали с похищенным имуществом сотрудники УФСБ России по Хакасии.

Полицейскому предъявлено обвинение, он заключён под стражу. Одному из соучастников избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Иркутской области обнаружила незаконные майнинговые фермы на ТЭЦ в Байкальске.

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