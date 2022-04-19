Париж, 19 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Лидеров G20 призвали создать глобальный реестр активов, чтобы найти скрытые состояния российских олигархов, сообщает Le Parisien.

Счета под арестом

Несколько известных экономистов, в том числе француз Томас Пикетти и американец Джозеф Стиглиц, призывают лидеров G20 создать глобальный реестр активов, чтобы найти скрытые состояния российских олигархов.

Экономисты выразили уверенность в том, что российские олигархи скрывают средства в непрозрачных структурах. Согласно их оценкам, российские олигархи хранят «не менее 1000 миллиардов долларов за границей».

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что на территории страны заморожено 856 млн евро активов и имущества российских олигархов.

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