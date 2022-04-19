Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 201 носителя коронавируса, после COVID-19 вылечились 712 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 апреля.

ПЦР-лаборатория в Севастополе Sevdz.ru

Число муниципальных образований, где зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом, сократилось до 52. Наибольший прирост отмечен в Ростове-на-Дону (53), Шахтах (16), Таганроге (14) и Волгодонске (10). Чуть более 25% носителей инфекции – люди старше 66 лет, 12,4% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё три женщины в возрасте от 60 до 73 лет и 88-летний мужчина.

Всего в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 371 022 человека, выписаны с выздоровлением 357 109 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 839 человек.