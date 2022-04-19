Москва, 19 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы России последовательно выполняют план по освобождению республик Донбасса. Об этом 19 апреля сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

На заседании коллегии Минобороны глава ведомства заявил, что ВС России последовательно выполняют план освобождения Луганской и Донецкой Народных Республик.

Как сообщало ИА REGNUM, попавший в плен британский наёмник попросил президента Украины Владимира Зеленского оставить Крым и Донбасс.