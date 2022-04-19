Красноперекопск, Крым, 19 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Бывший директор одного из муниципальных унитарных предприятий Красноперекопска задержан по подозрению в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями, ему предъявлено обвинение, сообщили 19 апреля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. Преступная деятельность должностного лица выявлена в ходе мероприятий, проведенных оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, и в рамках прокурорской проверки.

https://kostroma.sledcom.ru Следственный комитет

По версии следствия, в январе 2020 года между администрацией Красноперекопска и МУПом было заключено соглашение о предоставлении из бюджета городского округа субсидий на возмещение затрат производителям товаров и работ, связанных с благоустройством района. Директор МУПа в интересах своего приятеля, индивидуального предпринимателя, а также одной из фирм поручил подчиненным подготовить проект договора на поставляемый им товар, который был указан еще и по завышенной цене. В результате муниципальному предприятию был причинен ущерб на сумму почти в 150 тысяч рублей, муниципальному образованию городской округ Красноперекопск на сумму более 360 тысяч рублей. Кроме того, согласно материалам дела, обвиняемый заключил аналогичный договор со своим братом — индивидуальным предпринимателем, ущерб, причинённый МУПу, оценивается в 670 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали 18 апреля, у него дома и по месту бывшей работы провели следственные действия. Ему предъявлено обвинение, он отправлен под домашний арест.