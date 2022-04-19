Тбилиси, , 12:38 — REGNUM Карантинные меры в Грузии стали причиной роста количества бедных семей в стране. Об этом говорится в опубликованном 18 апреля отчёте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), составленного совместно с Национальной службой статистики Грузии.

Борис Григорьев. Бедность. 1925

«Из-за снижения доходов домохозяйства чаще всего старались сократить бытовые расходы, использовать сбережения, снижать расходы на питание и брать деньги в долг у друзей и знакомых», — говорится в отчёте.

По данным исследования, 20% грузинских семей не могут купить детям предметы первой необходимости, 45% — обувь, 36% — одежду, а 41% — мясо. Также 30% семей не могут обеспечить детей книгами, а 53% — игрушками.

Напомним, экономика Грузии к 2019 году стала сильно зависеть от туризма. После объявления пандемии коронавируса в 2020 году работа в этой сфере почти прекратилась, что привело к экономическому кризису и росту безработицы.