Сусанино, Костромская область, 19 апреля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Благоустройство историко-экологической тропы на Сусанинском болоте в Костромской области завершат к сентябрю 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель костромского отделения Русского географического общества Роман Рябинцев.

Русское географическое общество Памятный камень на «сусанинской» тропе

«Все работы планируем завершить летом, к началу учебного года. Такие сроки поставлены, потому что мы хотим дать возможность наглядного изучения природы и истории родного края для школьников», — сказал Рябинцев.

Сусанинское болото – уникальный природный и исторический объект. Считается, что именно в его пределах в 1613 году погиб крестьянин Иван Сусанин, спасший царя Михаила Романова от польско-литовского отряда. По территории болота к предполагаемому месту убийства национального героя проложена 1,5 километровая тропа. На ней есть часовня, памятный камень и родник.

Благоустройством туристического маршрута в 2018 году занялось РГО, на эти цели в рамках конкурса грантов из бюджета региона было выделено 240 тысяч рублей. За эти средства общественники положили 700 метров деревянного настила, установили лавочки, перила, оформили родник.

Однако, этих денег не хватило, чтобы довести настил до предполагаемого места гибели Сусанина, установить стенды, рассказывающие о природном многообразии и исторической ценности места. Эти работы планируется завершить в 2022 году. Для решения этой задачи РГО получило грант в размере 490 тыс рублей.