Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM В Смольном отводят пять лет на восстановление сгоревшего в 2021 году исторического производственного здания «Невской мануфактуры», рассказал 19 апреля в эфире телеканала «Санкт-Петербург» председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.

Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура», 12.04.2021 Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что специалисты уже завершили натурные обследования, провели лазерное сканирование и обмеры, выполнили 3D-модель для проектирования. Разрабатывается также проект консервации здания, в которую войдут укрепление стен и расчистка завалов.

Как уточнил Макаров, у собственника по решению суда, есть пять лет на то, чтобы выполнить работы по приспособлению здания для современного использования. «По сути – по его восстановлению», – отметил чиновник.

Генеральный директор «Невской мануфактуры» Геннадий Приходько в свою очередь указал, что согласно концепции реконструкции, на первом этаже «Невской мануфактуры» планируется воссоздание общественного пространства с использованием дизайнерского стиля промышленных интерьеров XIX века. Облицовку здания будут делать, используя оригинальный кирпич, который сохранился под завалами.

«На верхних этажах, как и планировалось, будут жилые помещения», — добавил он.

Напомним, 12 апреля 2021 года в историческом промышленном здании на Октябрьской набережной, 50, произошёл пожар на площади 10 тыс. кв. метров. В ходе него рухнули внутренние перегородки и кровля исторической постройки. Во время тушения огня погиб один пожарный, трое его коллег пострадали. Полностью потушить пожар удалось только 16 апреля. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается.

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