Екатеринбург, 19 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Свердловской области отменён закон о досрочном прекращении полномочий губернатором региона. Такое решение было принято 19 апреля на заседании регионального Заксобрания.

Zsso.ru Заксобрание Свердловской области

Закон действовал с 2012 года. С инициативой признать его утратившим силу выступил региональный прокурор Борис Крылов. Основанием стала необходимость приведения областного законодательства в соответствии с федеральным. Дело в том, что ранее принятый федеральный закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» не предусматривает такой процедуры.

В результате Заксобрание поддержало предложение прокурора. Как сообщало ИА REGNUM, федеральный закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 декабря.