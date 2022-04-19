Россия открыта к сотрудничеству со странами, не вводившими санкции — Лавров
Москва, 19 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. России удалось решить большую часть возникших из-за введения западных санкций проблем в ряде сфер, имеющих стратегическое значение. Об этом 19 апреля в интервью телеканалу India Today заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Это касается как продовольственной промышленности, которую Россия обеспечивает сама с 2014 года, так и оборонной промышленности.
Индия как раз в числе этих стран, добавил Лавров.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что никакой изоляции России не наблюдается. Он отметил, что у страны огромное количество партнёров в азиатско-тихоокеанском регионе, в Азии, в Африке и в Латинской Америке.
Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что изолировать Россию не получится.