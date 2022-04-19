Новосибирск, , 12:37 — REGNUM В Новосибирске с 22:00 (время местное) 23 апреля до 4:00 24 апреля будет организована работа троллейбусов для доставки горожан после богослужения в отдаленные районы города. Об этом сообщило управление пассажирских перевозок мэрии города.

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«Выделенный на указанные маршруты подвижной состав будет оборудован трафаретами», — уточнили в управлении.

Перевозка будет осуществляться по установленному тарифу с предоставлением права проезда по действующим карте студента, карте школьника, ЕТК и социальной карте.