Донецк, 19 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Сдавшийся в плен британский наёмник и видеоблогер Эйден Эслин записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Зеленский

Эслин призвал украинского лидера отпустить Донецкую и Луганскую Народные Республики и Крым, поскольку в результате политики Киева страдает население.

«Отпустите Донбасс и Луганск, отпустите Крым. Люди страдают», — заявил Эйден Эслин в своём обращении.