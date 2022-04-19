Москва, 19 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Из московского аэропорта «Шереметьево» с 18 апреля иранский авиаперевозчик Mahan Air запустил прямые рейсы в Тегеран. Таким образом, число авиарейсов из Москвы в Тегеран увеличивается до пяти рейсов в неделю, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

К имеющимся трем авиарейсам в неделю из «Внуково» (повторникам, четвергам и субботам), добавляется два рейса в неделю из аэропорта «Шереметьево» (по понедельникам и средам). Цена авиабилета составляет от 34 тыс. руб. в обе стороны на человека.

Отмечается, что в Иран пускает только привитых туристов (исключение — дети до 12 лет) нужно предъявить сертификат («Спутник V» признан) и визу. Туристическая виза на 30 дней выдается в иранском консульстве или по прилете в аэропорт Тегерана.

Как сообщалоИА REGNUM, власти Ирана рассмотрели возможность отмены визы для зрителей, путешествующих между Катаром и Ираном во время чемпионата мира по футболу 2022 года.

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