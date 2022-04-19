Вашингтон, 19 апреля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Американская актриса Джулия Робертс раскрыла причину, по которой она больше не появляется в романтических комедиях. Об этом вечером 18 апреля сообщило издание Variety.

Скриншот YouTube Джулия Робертс в сериале «Газлит»

«Люди иногда неверно принимают количество времени, прошедшее с момента последнего ромкома, за моё нежелание в них сниматься. Если бы я прочла что-то схожее по уровню с «Ноттинг Хиллом» или с уровнем сумасбродного веселья в «Свадьбе лучшего друга», я бы снялась в них. Такого сценария не существовало ровно до того момента, пока его не придумал Ол Паркер», — заявила актриса. Также Робертс отметила, что ещё одной причиной, по которой она не снимается в ромкомах, является материнство: «У меня вдобавок трое детей за последние 18 лет появилось. Это повышает планку, потому что дело уже не только в материале. Сюда также вмешиваются график моего мужа, школьное расписание детей, их каникулы. Я испытываю огромное чувство гордости в том, чтобы находиться с ними дома и считать себя домохозяйкой».

Напомним, что за свою карьеру Джулия Робертс приняла участие в съёмках более чем 50 различных фильмов и сериалов. 24 апреля 2022 года состоится премьера сериала «Газлит», в котором актриса исполнила одну из главных ролей.