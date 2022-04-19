Молдавия, , 12:34 — REGNUM Запрет на использование в Молдавии георгиевских лент, который ранее одобрил парламент этой страны, утвердила молдавский президент Майя Санду. Она заявила об этом 19 апреля на брифинге в Кишиневе.

Майя Санду European People's Party

«Сегодня промульгировала закон Республики Молдавия, запрещающий использование символов, которые продвигают военную агрессию», — сказала она.

Также Санду уточнила, что такие изменения будут считаться вступившими в силу после их официального опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил депутат молдавского парламента от пропрезидентской партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой заявил, что у Молдавии нет исправных истребителей, которые можно передать Украине.