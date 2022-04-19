Уфа, , 12:36 — REGNUM Пятую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправили из Уфы. Об этом 19 апреля сообщил председатель государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров в своем Telegram-канале.

Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Сегодня в 12:20 часов стартовал пятый гуманитарный конвой Башкирии в Донецкую и Луганскую Народные Республики», — написал он.

Чиновник сообщил, что жителям Донбасса были отправлены две фуры продуктов питания, три фуры стройматериалов и две фуры, по просьбе жителей ДНР и ДНР, с водой.

«Желаю личному составу гумконвоя хорошей дороги и счастливого пути!» – сообщил Гумеров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что первые четыре партии гуманитарной помощи из Уфы на Донбасс были отправлены в марте и в апреле текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: Башкирия отправит в Донбасс еще 75 тонн гуманитарной помощи