Барнаул, , 12:33 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю 19 апреля известило о возбуждении уголовного дела по факту гибели людей на пожаре в частном доме поселка «Авиатор» в Барнауле.

Последствия пожара в барнаульском посёлке Авиатор СКР

Трагедия случилась сегодня ночью: в ходе тушения огня были обнаружены тела 51-летней хозяйки, ее 25-летнего сына и 89-летней матери. Предварительно установлено, что очаг возгорания находился на веранде первого этажа дома. Находящиеся в жилище люди не смогли покинуть помещение и предположительно отравились продуктами горения.

В настоящее время следователями СК проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и причины пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о серьезном пожаре в многоквартирном двухэтажном жилом доме Рубцовска.

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