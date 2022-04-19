Сирт, Ливия, , 12:41 — REGNUM Боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на патруль Ливийской национальной армии. Об этом 19 апреля сообщает Fawasel.

Ливия Voice of America

По данным журналистов, инцидент произошёл в районе Умм-эль-Араниб на юге страны. Террористы подорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем пикап. В результате нападения трое военных получили тяжёлые ранения.

Отмечается, что за нападением стоят боевики, пришедшие в Ливию с территории Чада или Мали. Подразделения Ливийской национальной армии регулярно проводят патрулирование приграничных территорий, стремясь не допустить продвижения террористов вглубь территории Ливии.