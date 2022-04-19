Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Крыма – организатору ячейки группировки «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 19 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что крымчанин Эмиль З., являясь приверженцем идеологии террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в ноябре 2019 года организовал на полуострове деятельность ячейки и руководил ею до задержания сотрудниками ФСБ России 7 июля 2020 года.

Он вёл пропаганду среди населения Крыма, занимался вербовкой местных жителей к участию в данной организации и вёл при этом скрытую деятельность по созданию благоприятных условий к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя России. Свою вину крымчанин не признал.

Суд назначил ему наказание в виде 17 лет колонии строгого режима, с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме.

Приговор в законную силу пока не вступил.