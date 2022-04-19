Москва, 19 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы получили уведомления от службы безопасности Украины о привлечении в качестве подозреваемых по нарушению территориальной целостности республики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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«Получили уведомления о привлечении в качестве подозреваемых по уголовному преступлению на территории Украины. Речь идет об обращении к президенту от 15 февраля (о признании независимости ЛНР и ДНР). СБУ Украины привлекает нас подозреваемыми по этому делу — по нарушению территориальной целостности Украины, совершенному группой лиц по предварительному сговору и повлекшему тысячи человеческих смертей», — сказал Гусев.

«Это серьезное государственное преступление и двушечкой мы тут не отделаемся, светит нам по четвертачку, я так думаю», — добавил парламентарий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин жестко отреагировал на это сообщение.

«Зачем вы это комментируете? Страна превратилась в националистическое государство, во главе — военный преступник, они, попирая все законы, направляют вам эти сообщения. Направляйте их в СКР Бастрыкину с настоятельным предложением в отношении тех, кто врывается в наше информационное пространство, привлечь к ответственности. Либо к Адаму Делимханову», — заявил Володин.